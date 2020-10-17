"Хороша гра була. Перший тайм був відкритим, у другому ми більше грали на контратаках. Маріуполь створив кілька моментів, кілька моментів створили ми. Гра йшла до нічийного результату, але 92-а хвилина вирішила долю. Треба дивитись. На мою думку, якщо фол був, то до лінії штрафного майданчика – сантиметрів десять. Але суддя прийняв таке рішення.

Скандальна перемога азовців у відеоогляді матчу Минай – Маріуполь – 0:1

Вийшов неприємний момент з пенальті, була помилка наших гравців в цьому епізоді, будемо дивитися відео, аналізувати, як розвивався момент. Не можу точно сказати, чи справедливий це пенальті, але суддя прийняв таке рішення. Повинні з цим змиритися, хоча розуміємо, який у нас рівень арбітражу", – цитує Кобіна UA-Футбол.

Нагадаємо, Минай поступився Маріуполю через пенальті, призначеному на другій доданій хвилині. Цікаво, що фол відбувся ще перед штрафним майданчиком.

Маріуполь здобув мінімальну перемогу над Минаєм завдяки скандальному пенальті у компенсований час