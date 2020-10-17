Маріуполья перехопив ініціативу після сплеску активності Миная на початку гри, однак перша половина пройшла без голів. У другій половині закарпатці поступово притиснулись до власних воріт, однак Маріуполь зумів забити лише з пенальті на останніх хвилинах. Фол проти Кулакова відбувся за межами карного майданчика, проте одинадцятиметровий був призначений, а Бондаренко його реалізував.

Маріуполь здобув мінімальну перемогу над Минаєм завдяки скандальному пенальті у компенсований час

Таким чином, Маріуполь набрав десять очок та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці. Минай залишається одинадцятим з чотирма заліковими балами в активі.