Скандальна перемога азовців у відеоогляді матчу Минай – Маріуполь – 0:1
Маріуполь мінімально обіграв Минай у матчі 6-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Минай – Маріуполь.
Маріуполья перехопив ініціативу після сплеску активності Миная на початку гри, однак перша половина пройшла без голів. У другій половині закарпатці поступово притиснулись до власних воріт, однак Маріуполь зумів забити лише з пенальті на останніх хвилинах. Фол проти Кулакова відбувся за межами карного майданчика, проте одинадцятиметровий був призначений, а Бондаренко його реалізував.
Маріуполь здобув мінімальну перемогу над Минаєм завдяки скандальному пенальті у компенсований час
Таким чином, Маріуполь набрав десять очок та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці. Минай залишається одинадцятим з чотирма заліковими балами в активі.