Минай – Мариуполь: Кобин уничтожил арбитра из-за спорного пенальти
Главный тренер Миная Василий Кобин эмоционально прокомментировал матч 6-го тура против Мариуполя.
"Хорошая игра была. Первый тайм был открытым, во втором мы больше играли на контратаках. Мариуполь создал несколько моментов, несколько моментов создали мы. Игра шла до ничейного результата, но 92-я минута решила судьбу. Надо смотреть. По моему мнению, если фол был, то до линии штрафной – сантиметров десять. Но судья принял такое решение.
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Вышел неприятный момент с пенальти, была ошибка наших игроков в этом эпизоде, будем смотреть видео, анализировать, как развивался момент. Не могу точно сказать, справедливый это пенальти, но судья принял такое решение. Должны с этим смириться, хотя понимаем, какой у нас уровень арбитража", – цитирует Кобина UA-Футбол.
Напомним, Минай уступил Мариуполю из-за пенальти, назначенному на второй добавленной минуте. Интересно, что фол произошел еще перед штрафной.
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