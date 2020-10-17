"Хорошая игра была. Первый тайм был открытым, во втором мы больше играли на контратаках. Мариуполь создал несколько моментов, несколько моментов создали мы. Игра шла до ничейного результата, но 92-я минута решила судьбу. Надо смотреть. По моему мнению, если фол был, то до линии штрафной – сантиметров десять. Но судья принял такое решение.

Скандальная победа азовцев в видеообзоре матча Минай – Мариуполь – 0:1

Вышел неприятный момент с пенальти, была ошибка наших игроков в этом эпизоде, будем смотреть видео, анализировать, как развивался момент. Не могу точно сказать, справедливый это пенальти, но судья принял такое решение. Должны с этим смириться, хотя понимаем, какой у нас уровень арбитража", – цитирует Кобина UA-Футбол.

Напомним, Минай уступил Мариуполю из-за пенальти, назначенному на второй добавленной минуте. Интересно, что фол произошел еще перед штрафной.

Мариуполь одержал минимальную победу над Минаем благодаря скандальному пенальти в компенсированное время