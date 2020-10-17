Минай після перемоги в дебютному матчі УПЛ знав лише поразки та нічиї, тож у рідних стінах підопічні Василя Кобіна були налаштовані дати бій. Маріуполь же, ображений "лівим" пенальті у поєдинку з Колосом в попередньому турі, також не збирався віддавати очки – втім, надзвичайно цікавої зустрічі в Ужгороді ніхто не очікував навіть за таких розкладів. Занадто вже прагматично звик працювати Минай.

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Закарпатці краще почали матч, захопивши ініціативу та заробивши низку стандартів. Втім, Маріуполь швидко повернув контроль над м'ячем, вже на 8-й хвилині перевіривши на міцність поперечину воріт Поповича – це Сікан ударом головою замкнув подачу Стасюка. Господарі на 12-й огризнулися слабеньким пострілом Шиндера з близької дистанції після рикошету. Гальчук спокійно забрав м'яч до рук. Прикро, адже це був останній небезпечний момент у першому таймі.

Загалом, до перерви Маріуполь виглядав значно активніше та гостріше, хоча до цікавого завершення у азовців також не доходило. Василь Кобін був дуже незадоволений своїми підопічними, вже на 33-й хвилині знявши з гри Глаголу, а вже на другий тайм він випустив Маємбе та Ткачука. Книш міг відзначитись голом на 49-й хвилині, увірвавшись у штрафний та закрутивши м'яч у дальній кут, але той пролетів поруч зі стійкою. Маріуполь огризнувся на 56-й прямим ударом Мишньова зі стандарту – точно в руки Поповичу. Найкращий же шанс відкрити рахунок змарнував Нурієв, який на 61-й хвилині влетів на правий край карного майданчика та пробив у ближній кут. Гальчук зафіксував "круглого" в руках.

Другий тайм і на старті зустрічі не вражав неймовірними швидкостями та перспективними моментами, а після ривка Нурієва взагалі розвалився. Команди почергово володіли м'ячем, заробляли якісь стандарти та завантажували м'яч у карний майданчик – Маріуполь після деяких таких дій навіть пробивав по воротах, але ці спроби були дуже невдалими. Минай ближче до завершального періоду зустрічі взагалі кинув спроби атакувати, сівши всією командою на власну половину поля.

Все йшло до нульової нічиї, однак на 90+1-й хвилині доля вирішила віддати Маріуполю борг за Ковалівку. Кулаков проривався до штрафного й отримав по ногах від Меліченка – арбітр Євген Арановський призначив пенальті, однак на повторі було помітно, що фол стався до лінії карного майданчика! Рефері рішення не змінив, а Бондаренко не без проблем прошив Поповича з "позначки" – 0:1! Це був переможний гол.

Таким чином, Маріуполь набрав десять очок та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці. Минай залишається одинадцятим з чотирма заліковими балами в активі.

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