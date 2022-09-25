Поки збірні України рубляться за вихід у еліту Лиги націй та молодіжне Євро, Минай зі Львовом вирішуватимуть свої питання. Вони мали зустрітись ще у 1-му турі УПЛ, однак "містяни" мали проблеми із формуванням заявки – та і закарпатці ледве-ледве зібрали склад. Обидві команди стартували з 2-го туру.

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Старт минайців виглядає переконливіше. Попри заслуженість поразки, вони ледь не відібрали очки у Олександрії, з Колосом вже була нічия (при нереалізованому пенальті), а Інгулець вдалося перемогти – хоча на останніх хвилинах команда могла втратити перевагу в два голи. В усіх цих матчах підопічні Володимира Шарана створювали мінімум моментів і не мали явної переваги над суперником. За показником очікуваних голів "лисиці" випереджають тільки Кривбас і Львів.

Володимир Шаран не відходить від власного стилю, намагаючись побудувати нову Олександрію. Минай ставить на величезну кількість єдиноборств, збиває темп гри фолами і намагається вилітати в швидкісні контратаки через довгі закидання – втім, спеціалісту поки що не вистачає кадрів. Особливо "лисицям" потрібні сильні центрбеки та опорники, без яких команда поступається в єдиноборствах.

Львів стартував інакше. За три поєдинки підопічні Олега Дулуба набрали всього 1 очко, розписавши "нулі" з Кривбасом (а це поки не подвиг). Проблема полягає в рівні суперників на початку сезону – "містяни" вже зіграли і з Зорею, і з Динамо. У першому випадку вони проявили себе круто, влаштувавши перестрілку з луганцями (2:3) й втративши нічию тільки в компенсований час. З Динамо ж колектив нічого не показав, але й киянам мало що дозволив.

В цілому, матчі Львова зараз переглядати непросто. За три поєдинки команда напрацювала всього на 1,19 очікуваних голів, що є найгіршим результатом в УПЛ – навіть Кривбас подолав планку в 2 xG. Втім, особливих претензій до Олега Дулуба немає. "Містяни" зібрали свій склад в авральному режимі й не пройшов повноцінних зборів – і навіть з такими труднощами вони дозволили створити біля власних воріт нейменшу кількість моментів (якщо не згадувати про СК Дніпро-1).

Цей колектив виглядає організовано й вміє затягувати матчі в "болото", та ще й має кілька непоганих заготовок в атаці. Минаю сьогодні буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Бандура (Минай)

Відсутні з інших причин: Кулієв (Минай; перебуває з молодіжній збірній)

Орієнтовні склади на матч Минай – Львів

Минай: Пеньков – Гончар, Горін, Немчанінов, Трубочкін – Хахльов, Вітенчук, Твердохліб – Воробчак, Касімов – Вишневський

Львів: Ілющенков – Бусько, Муравський, Якимів, Мильченко – Шишка, Васильєв, Бойко – Грисьо, Нич – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають Минай беззаперечним фаворитом протистояння. Закарпатці у матчах проти рівних собі виглядали краще або не гірше, а у футболі Львова відчувалася відсутність зборів. Втім, за час міжнародної паузи Олег Дулуб міг підтягнути своїх підопічних, а робити далекоглядні висновки по "містянам" непросто через силу їхнії суперників.

Нам здається, що суперники абсолютно рівні. Обидві команди регулярно пропускають, тож сьогодні можна очікувати на голи – але їх навряд чи буде багато. Ми ставимо на результативну нічию.

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