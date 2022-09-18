Микола Цимбал, наставник російського клубу Красава, який виступає у Другій лізі Кіпру, зізнався, кого б хотів запросити зі своєї колишньої команди – Миная.

"Якби була можливість, чи забрав б з собою Селезньова? Я бажаю, щоб Євген досяг своєї мети в УПЛ – побив рекорд і спокійно йшов відпочивати та приносити користь українському футболу вже поза полем. Я гадаю, у нього це вийде.

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Якщо раптом до зими він поб'є рекорд, а у нас звільниться місце для легіонера? Нехай для початку поб'є рекорд, а потім уже розмовлятимемо. Але якщо серйозно, я гадаю, він не погодиться до нас переходити. Після рекорду він буде націлений на допомогу українському футболу як функціонер або тренер.

А кого б я дійсно хотів забрати з Миная, то це захисника Олега Горіна, півзахисника Ельдара Кулієва та атакувального хавбека Єгора Твердохліба", – сказав Цимбал у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у першому турі Другого дивізіону Кіпру ФК Красава поступився МІАП Нісу (1:3) – єдиний гол забив українець Євген Буднік.

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