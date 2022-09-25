Пока сборные Украины рубятся за выход в элиту Лиги наций и молодежное Евро, Минай со Львовом будут решать свои вопросы. Они должны были встретиться еще в 1-м туре УПЛ, однако "горожане" имели проблемы с формированием заявки – да и закарпатцы еле-еле собрали состав. Обе команды стартовали со 2-го тура.

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Старт минайцев выглядит убедительнее. Несмотря на заслуженность поражения, они едва не отобрали очки у Александрии, с Колосом уже была ничья (при нереализованном пенальти), а Ингулец удалось победить – хотя на последних минутах команда могла упустить преимущество в два гола. Во всех этих матчах подопечные Владимира Шарана создавали минимум моментов и не имели явного преимущества над соперником. По показателю ожидаемых голов "лисы" опережают только Кривбасс и Львов.

Владимир Шаран не отходит от собственного стиля, пытаясь построить новую Александрию. Минай ставит на огромное количество единоборств, сбивает темп игры фолами и пытается вылетать в скоростные контратаки через длинные забросы – впрочем, специалисту пока что не хватает кадров. Особенно "лисам" нужны сильные центрбеки и опорники, без которых команда уступает в единоборствах.

Львов стартовал иначе. За три поединка подопечные Олега Дулуба набрали всего 1 очко, расписав "нули" с Кривбассом (а это пока не подвиг). Проблема заключается в уровне соперников в начале сезона – "горожане" уже сыграли и с Зарей, и с Динамо. В первом случае они проявили себя круто, устроив перестрелку с луганчанами (2:3) и упустив ничью только в компенсированное время. С Динамо же коллектив ничего не показал, но и киевлянам мало что позволил.

В целом, матчи Львова сейчас просматривать непросто. За три поединка команда наработала всего на 1,19 ожидаемых голов, что является худшим результатом в УПЛ – даже Кривбасс преодолел планку в 2 xG. Впрочем, особых претензий к Олегу Дулубу нет. "Горожане" собрали свой состав в авральном режиме и не прошли полноценных сборов – и даже с такими трудностями они позволили создать у своих ворот наименьшее количество моментов (если не вспоминать о СК Днепр-1).

Этот коллектив выглядит организованно и умеет затягивать матчи в "болото", да еще и имеет несколько неплохих заготовок в атаке. Минаю сегодня будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: –

Дисквалифицированные: Бандура (Минай)

Отсутствуют по другим причинам: Кулиев (Минай; находится в молодежной сборной)

Ориентировочные составы на матч Минай – Львов

Минай: Пеньков – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук, Твердохлеб – Воробчак, Касимов – Вишневский

Львов: Илющенков – Бусько, Муравский, Якимов, Мильченко – Шишка, Васильев, Бойко – Грисьо, Ныч – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают Минай безоговорочным фаворитом противостояния. Закарпатцы в матчах против равных себе выглядели лучше или не хуже, а в футболе Львова чувствовалось отсутствие сборов. Впрочем, за время международной паузы Олег Дулуб мог подтянуть своих подопечных, а делать далеко идущие выводы по "горожанам" непросто из-за силы их соперников.

Нам кажется, что соперники абсолютно равны. Обе команды регулярно пропускают, поэтому сегодня можно ожидать голов – но их вряд ли будет много. Мы ставим на результативную ничью.

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