22 вересня опівночі закрилось літнє трансферне вікно в Україні, тож час підбити підсумки діяльності вітчизняних клубів на футбольному ринку.

За підрахунками Transfermarkt, клуби УПЛ влітку продали гравців на суму 49,62 мільйона євро. Натомість на нових гравців сукупно було витрачено 13,84 мільйона євро.

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Найбільше на трансферах заробив донецький Шахтар, який дуже постраждав від норми ФІФА про можливість призупинення легіонерами співпраці з українськими клубами через війну. "Гірники" отримали за своїх гравців 44,3 млн євро, натомість витративши на нові придбання 6,6 мільйона.

Динамо заробило 850 тисяч євро, а виклало на підсилення 3,2 млн. СК Дніпро-1 придбав гравців на суму 1,1 млн євро, а продав на 1,9 млн. Зоря отримала від трансферів 2 млн євро, витративши при цьому 750 тисяч.

Ворскла не продала жодного гравця, однак виклала з бюджету на покупку нових футболістів 1,37 млн. Металіст офіційно не заробив жодної копійки, витративши натомість 820 тисяч євро. Троє представників УПЛ – Колос, Рух та Верес – поповнили свою скарбничку на 500 тисяч, 50 тисяч і 20 тисяч відповідно.

Ще низка клубів взагалі не проводили трансферів за гроші – Інгулець, Кривбас, Львів, Металіст 1925, Минай, Олександрія та Чорноморець обійшлись орендами чи підписанням вільних агентів.

До слова, побачити у ділі фігурантів трансферів вболівальники зможуть вже наступного тижня – 5-й тур УПЛ стартує у п'ятницю, 30 вересня.

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