Українська асоціація футболу відрапортувала про проведення слідчих дій з метою запобігання гри "на контору".

Служба внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ 16 квітня 2024 року відкрила службове розслідування щодо матчу 16-го туру УПЛ Минай – Динамо, що відбувся 17 квітня 2024 року, інформує офіційний сайт організації.

Минай провів внутрішнє розслідування щодо спроб підкупу гравців перед матчем з Динамо – офіційна заява

За повідомленням голови Служби Андрія Давиденка, превентивними заходами було попереджено вплив (маніпулювання) на результат матчу.

Зазначається, що в межах службового розслідування здійснено відрядження в розташування Миная та зібрані дані та свідчення, які стосуються справи. Зокрема, опитані представники закарпатського клубу та представник третьої сторони. Всі матеріали будуть передані до комітету з етики та чесної гри.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці Миная Дмитро Нємчанінов та Євгеній Скиба отримали пропозицію за 5000 доларів здати поєдинок з Динамо. Футболісти відмовились і повідомили про це керівництво закарпатського клубу. Минай вже встиг провести внутрішнє розслідування і висловив цілковиту підтримку гравцям.

"Минай грав чесно, крім Нємчанінова": друг Мілевського пояснив свою місію у справі підкупу гравців перед матчем з Динамо