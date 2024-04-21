"Мілевський закінчував кар'єру в Минаї. І ми вирішили на твічі зробити стрім із колишнім гравцем Минаю і нинішніми, запросивши Нємчанінова і Скибу. Я запропонував зустрітися на чай, Нємчанінов погодився. У нас зайшла розмова про майбутній матч Минаю з Динамо. Я знав, що Шахтар стимулював Минай у розмірі 100 тисяч за нічию і 150 за перемогу над Динамо. Нємчанінов мені підтвердив цю інформацію.

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Але у мене була ще інсайдерська інформація, що деякі гравці Минаю мають намір злити матч Динамо. Нємчанінов сказав, що це неправда. Я вирішив промацати Скибу. Він теж підтвердив, що Шахтар стимулює Минай, але спростував, що гравці ужгородського клубу мають намір здати матч.

А далі ви самі все бачили. Нємчанінов, який каже, що я йому нібито пропонував п'ять тисяч доларів, а він відмовився, якимось дивом забиває автогол. Ну смішно ж. Я думаю, Минай грав чесно, крім Нємчанінова. Його дії та автогол виглядали підозріло.

Якою була моя мета поїздок до Нємчанінова і Скиби? Я акціонер букмекерської контори в Іспанії. У нас пішли аномальні ставки на -1,5 Динамо. Я, щоб не втратити гроші, вирішив промацати – що відбувається в Минаї. Тому я поїхав до Скиби і Нємчанінова, щоб у них запитати: чи будуть вони боротися? А тут ще привід хороший – запрошення на твіч.

Чому вони кажуть, що я їм пропонував по п'ять тисяч доларів? Не знаю. Можливо, їм надходила від когось пропозиція, але точно не від мене. Я з ними зустрівся, щоб дізнатися, чи будуть вони грати чесно, щоб наша контора не втратила гроші.

Я вже дав свідчення в УАФ і надав скріни абсолютно безневинних листувань з Нємчаніновим і Скибою, де запрошував їх на спільний стрім, і не більше", – розповів Третьяк у коментарі Українському футболу.

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