"Ми намагалися зробити так, щоб він зібрався, але це було неможливо. На нашу думку, це марна справа. Він просто мав свій шлях. Ми відчували, що він кожен день потребує виклику.

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Знаєте, коли людина у перший день приходить на стадіон і одразу кудись посилає лікаря, який хоче, щоб він пішов на обстеження... Ось так це загострилося. Він не дотримувався правил, не знаю, чи приходив колись на тренування вчасно.

У нього теж були хороші речі з погляду футболу, але знову ж таки, часом він робив абсолютно безглузді вчинки. Ми спілкувалися з ним і Вайссом-молодшим (капітан команди, – прим.). Всім клубом ми зійшлися на тому, що, мабуть, краще, якби він не був у колективі, бо він його ламає. Він просто не хотів змінюватися", – цитує Куцку Sport.sk.

Нагадаємо, за Слован Жерсон виступав з лютого 2024 року і встиг забити 5 голів і віддати 1 асист у 8 матчах. Він достроково став чемпіоном Словаччини. Його контракт з Динамо чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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