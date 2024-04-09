"Клубы договорились между собой. У нас будет игра с Оболонью в Киеве, а уже через три дня – Динамо.

Снятие 8-матчевого проклятия в видеообзоре дуэли Минай – Полесье – 2:3

Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов", – сказал Любенович в комментарии UA-Футбол.

Напомним, этот поединок в декабре 2023 года стартовал по расписанию, но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть чуть больше минуты. Из-за длительной паузы было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе Минай отсутствует искусственное освещение.

Как следствие, было решено, что игра состоится на стадионе Динамо имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30. В закарпатском клубе сначала пытались опровергнуть этот факт, однако Желько Любенович наконец подтвердил место проведения поединка.

Полесье прервало 8-матчевую безвыигрышную серию, удержав победу над Минаем – закарпатцы едва не отыгрались с 0:3