"Це велике досягнення": Ребров відзначив круту серію збірної України – єдиної поразки завдав топ-суперник
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив свій період роботи на чолі національної команди.
"Наскільки не вистачає щоденної роботи? Мені її дійсно не вистачає. Але коли надійшло запрошення від збірної України, я не міг відмовитись. Я мав багато контрактів і запитів, від тих же Еміратів, але усім відповів, що зараз обираю Україну.
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Мені дуже цікаво працювати з нашими хлопцями. Перший рік завжди складний. Аби гравці краще мене розуміли потрібен час, а його в нас немає. За цей короткий період, ми зробили дуже багато. За 11 ігор ми програли лише одну (проти Італії у вересні 2023-го року – прим.). І це – велике досягнення.
Я бачив обличчя гравців після нашої перемоги з Ісландією. Було помітно, що вони розуміють, що вони зробили дуже багато. Вони навіть не уявляють, наскільки багато", – поділився Ребров у інтерв'ю Forbes.
Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Сергія Реброва вийшла на Євро-2024, здобувши путівку у плей-офф кваліфікації, здолавши спочатку Боснію та Герцеговину, а потім Ісландію.
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