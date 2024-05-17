"Наскільки не вистачає щоденної роботи? Мені її дійсно не вистачає. Але коли надійшло запрошення від збірної України, я не міг відмовитись. Я мав багато контрактів і запитів, від тих же Еміратів, але усім відповів, що зараз обираю Україну.

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Мені дуже цікаво працювати з нашими хлопцями. Перший рік завжди складний. Аби гравці краще мене розуміли потрібен час, а його в нас немає. За цей короткий період, ми зробили дуже багато. За 11 ігор ми програли лише одну (проти Італії у вересні 2023-го року – прим.). І це – велике досягнення.

Я бачив обличчя гравців після нашої перемоги з Ісландією. Було помітно, що вони розуміють, що вони зробили дуже багато. Вони навіть не уявляють, наскільки багато", – поділився Ребров у інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Сергія Реброва вийшла на Євро-2024, здобувши путівку у плей-офф кваліфікації, здолавши спочатку Боснію та Герцеговину, а потім Ісландію.

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