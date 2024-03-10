Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський розповів, якою була його зарплата за часів виступів у київському клубі.

"В рік я отримував 1 мільйон 600 тисяч доларів. У хлопців із Шахтаря було більше, у нас так було, скромно.

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У мене в Мінську є квартира і машини, які я порозбивав. Я дуже багато на відпустку витрачав грошей, бо у нас завжди був дуже складний сезон. Я забував про це, і про футбол забував на місяць. Ми робили круті вечірки, тусили, дискотеки тоді модні були і всяке таке.

Батькам, коли заїжджав додому, лишав гроші. Дуже багатьом допомагав на той час. Я нічого не шкодував, хто був поруч, вони жили завжди в достатку", – розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу ВОЛОШИН.

Нагадаємо, левову частку своєї кар'єри Артем провів у Динамо (з 2002 по 2013 рр.), де мав найбільші заробітки. Також екс-форвард збірної України пограв за низку закордонних клубів, а закінчив у Минаї. Нещодавно 38-річний Мілевський потрапив до лікарні, де лікувався від алкозалежності.

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