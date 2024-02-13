– Найкращий гравець всіх часів?

– Роналдінью.

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– Найкрутіший неукраїнський клуб?

– Атлетіко. Тому що там в Академії грає мій син.

– Тренер номер один у світі?

– Хуанде Рамос. Під його керівництвом зрозумів багато речей у футболі, відкрив нове для себе. Дуже подобалось з ним працювати.

– Топовий стадіон, на якому доводилось грати?

– Стад де Франс.

– Найсильніший футболіст, проти якого виходив на поле?

– Стівен Джеррард.

– Улюблена книга або фільм про футбол?

– Серіал "Бекхем".

– Найліпше відновлення після матчу?

– Келих пива.

– Топовий клуб незалежної України?

– Той Дніпро. Тому що ми творили там історію.

– Ваша футбольна мрія?

– Щоб мій син грав за першу команду Атлетіко Мадрид.

– Найкращий тренер України після Лобановського?

– Юрій Вернидуб. Також Мирон Маркевич.

– Найпам'ятніший момент футбольної кар'єри?

– Гол у ворота збірної Франції. Напевно, тоді ледве "не вмер" там на полі, – розповів Зозуля прес-службі Кривбаса.

Нагадаємо, останнім клубом Романа був іспанський Райо Махадаонда. Нині 34-річний українець займається волонтерством і пробує себе і ролі агента.

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