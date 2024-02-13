Маркевич, пиво, Роналдінью і Атлетіко – Зозуля здивував уподобаннями і пригадав, як ледве "не вмер" на полі
Колишній український форвард Роман Зозуля дав відповідь на 10 футбольних запитань.
– Найкращий гравець всіх часів?
– Роналдінью.
"Багато переходів зірвалося": Зозуля прокоментував чутки про свою агентську діяльність
– Найкрутіший неукраїнський клуб?
– Атлетіко. Тому що там в Академії грає мій син.
– Тренер номер один у світі?
– Хуанде Рамос. Під його керівництвом зрозумів багато речей у футболі, відкрив нове для себе. Дуже подобалось з ним працювати.
– Топовий стадіон, на якому доводилось грати?
– Стад де Франс.
– Найсильніший футболіст, проти якого виходив на поле?
– Стівен Джеррард.
– Улюблена книга або фільм про футбол?
– Серіал "Бекхем".
– Найліпше відновлення після матчу?
– Келих пива.
– Топовий клуб незалежної України?
– Той Дніпро. Тому що ми творили там історію.
– Ваша футбольна мрія?
– Щоб мій син грав за першу команду Атлетіко Мадрид.
– Найкращий тренер України після Лобановського?
– Юрій Вернидуб. Також Мирон Маркевич.
– Найпам'ятніший момент футбольної кар'єри?
– Гол у ворота збірної Франції. Напевно, тоді ледве "не вмер" там на полі, – розповів Зозуля прес-службі Кривбаса.
Нагадаємо, останнім клубом Романа був іспанський Райо Махадаонда. Нині 34-річний українець займається волонтерством і пробує себе і ролі агента.
Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати