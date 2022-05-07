Колишній форвард Динамо Артем Мілевський не залишив без уваги заяву моделі та співачки Даші Астаф'євої та присвятив цьому окремий пост у соцмережах.

"Україна! Дашка-картошка, якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію.

Мілевський оскандалився у ресторані, де волонтерить Астаф'єва: "На бухло є гроші, а за суп заплатити не можеш?"

P.S. Плаття – топ (йдеться про вбрання Дар'ї Астаф'євої, у якому вона зробила скандальну заяву про Мілевського – прим.). 6 супів... "Вимагав", це топчик", – підписав Мілевський відео в Instagram, на якому допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю модель та співачка Даша Астаф'єва розповіла, що Артем Мілевський вимагав безкоштовну порцію супу для себе і своїх друзів у київському ресторані, де вона волонтерить.

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