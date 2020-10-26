"Я говорив з Мілевським і його агентом. Є пропозиції від клубу з чемпіонату Кіпру, але це не Пафос, а команда, яка розташовується вище в таблиці.

Мілевський може приєднатися до дуету українців на Кіпрі

Але Мілевський хоче закінчити кар'єру в Україні, і зараз шукають можливість грати в Україні. Сам Мілевський нічого не хоче коментувати, але пріоритет – Україна, хоча є пропозиція в чемпіонаті Кіпру", – сказав Ігор Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Зауважимо, нещодавно Мілевський натякав на відхід із Динамо Брест, а ЗМІ пророкували йому майбутнє в Азії та Кіпрі. До слова, він приєднався до білоруського клубу в січні 2019-го та допоміг перервати 13-річну гегемонію БАТЕ – його команда стала чемпіоном Білорусі. Контракт Артема з клубом розрахований до січня 2021 року.

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