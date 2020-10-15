Нападник Динамо Брест натякнув на повернення в Україну, якщо покине брестське Динамо.

"Скоро відхідна. Україно, скоро буду", – лаконічно підписав світлину Мілевський у своєму Instagram.

Мілевський покине Динамо Брест цієї зими – форвард пригадав найяскравіші моменти у складі чемпіона Білорусі

Зазначимо, що Мілевський приєднався до Динамо Брест у січні 2019 року та допоміг перервати 13-річну гегемонію БАТЕ, ставши чемпіоном Білорусі. Контракт Артема з клубом розрахований до січня 2021 року.

У складі білоруського клубу екс-форвард київського Динамо та збірної України загалом провів 96 матчів, записавши до свого активу 18 голів та 30 асистів.

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