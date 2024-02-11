Мілевський одним словом прокоментував звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ
06:30 - Читать на русском
Артем Мілевський демонструє паростки інтересу до воєнно-політичного життя України.
Колишній нападник Динамо та збірної України відреагував на звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.
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"Respect (повага)", – лаконічно написав Мілевський до фотографії колишнього очільника ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський звільнив його 8 лютого і замінив на Олександра Сирського.
Нагадаємо, 39-річний Мілевський вилікувався від алкогольної залежності та шукає себе у нових сферах.
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