Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський після нещодавніх проблем зі здоров'ям спробував свої сили у футболі.

Мілевський засвітився на матчі напівпрофесіональної ліги KSL. Артем 17-го березня зіграв у складі команди Золотий резерв, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Команда екс-форварда Динамо перемогла з рахунком 3:1, але Мілевський навіть на такому рівні не записав до свого активу результативних дій.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Артем на певний час зник з медійного простору, а коли з'явився знову – вразив всіх своєю формою. Лише завдяки спільним зусиллям екс-зірку вдалось покласти у клініку і змусити пройти реабілітацію.

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