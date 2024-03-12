Колишній форвард збірної України Артем Мілевський розповів про "сни наяву" під час перебування у стані штучної коми через проблеми з алкоголем.

"Я пам'ятаю сни... Не знаю, звідки це взялося в голові. Ми з приятелем через інтернет нібито дізналися, що є дорога каблучка, яку продає жінка в Туреччині.

"Це тривало місяцями": Мілевський відверто розповів про дози алкоголю, які призвели до коми

Вирішили поїхати на справу. Серйозно, без жартів, ми зібрали речі і поїхали. Ми хотіли пограбувати жінку, забрати в неї каблучку і поїхати з нею. Зрештою жінку вбили. Уявляєш? Таке уві сні було, що ми вбили жінку, забрали обручку і звалили звідти нах*р.

І я відчував, що це реальність. Жінка вбита, каблучка у нас, і ми просто тупо звідти звалюємо, і все, слід зник", – розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу ВОЛОШИН.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Артем на певний час зник з медійного простору, а коли з'явився знову – вразив всіх своєю формою. Лише завдяки спільним зусиллям екс-зірку вдалось покласти у клініку і змусити пройти реабілітацію.

Як Мілевський вбивав власну кар'єру – історія злету і падіння