Чимала кількість футбольних зірок не можуть знайти себе поза полем після завершення кар'єри, впадаючи у депресію. Зіткнувся з цією проблемою і герой нашого чергового сюжету.

Днями колишній хавбек Динамо Олександр Алієв повідомив, що стан здоров'я його товариша Артема Мілевського стабілізувався. Як відомо, колишня зірка збірної України нині перебуває у лікарні, проходячи реабілітацію від алкозалежності. Тривалий час він відмовлявся від допомоги як друзів, так і лікарів.

Як сходила і згасала зірка Артема Мілевського дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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