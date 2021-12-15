Алієв, Мілевський та Селезньов ідуть у футзал / фото з відкритих джерел

Команда під назвою МФК Кент оголосила заявку на регулярний міні-футбольний турнір R-CUP GRASS VIII SEASON 21-22, який відбудеться в Києві. Окрім Олександра Алієва, який і зібрав цю команду, заявлені колишні форварди збірної України – Артем Мілевський і Євген Селезньов. Про це інформує офіційний сайт турніру.

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Перший поєдинок Кент зіграє вже в неділю, 19 грудня. Суперником стане Unknown Sporting.

Нагадаємо, Алієв давно завершив професіональну кар'єру футболіста. Мілевський зробив це кілька місяців тому, а от Євген Селезньов все ще грає в чемпіонаті України, намагаючись побити бомбардирський рекорд. У екс-форварда збірної України контракт із Минаєм до завершення сезону 2021/22.

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