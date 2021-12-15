Команда под названием МФК Кент объявила заявку на регулярный мини-футбольный турнир R-CUP GRASS VIII SEASON 21-22, который состоится в Киеве. Кроме Александра Алиева, который и собрал эту команду, заявлены бывшие форварды сборной Украины – Артем Милевский и Евгений Селезнев. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Первый поединок Кент сыграет в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет Unknown Sporting.

Напомним, Алиев давно завершил профессиональную карьеру футболиста. Милевский сделал это несколько месяцев назад, а вот Евгений Селезнев по-прежнему играет в чемпионате Украины, пытаясь побить бомбардирский рекорд. У экс-форварда сборной Украины контракт с Минаем до завершения сезона 2021/22.

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