Милевский, Селезнев и Алиев сыграют за одну команду в мини-футбольном турнире Киева
Любительская футзальная команда Александра Алиева привлекает внимание наличием ряда звездных имен.
Команда под названием МФК Кент объявила заявку на регулярный мини-футбольный турнир R-CUP GRASS VIII SEASON 21-22, который состоится в Киеве. Кроме Александра Алиева, который и собрал эту команду, заявлены бывшие форварды сборной Украины – Артем Милевский и Евгений Селезнев. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
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Первый поединок Кент сыграет в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет Unknown Sporting.
Напомним, Алиев давно завершил профессиональную карьеру футболиста. Милевский сделал это несколько месяцев назад, а вот Евгений Селезнев по-прежнему играет в чемпионате Украины, пытаясь побить бомбардирский рекорд. У экс-форварда сборной Украины контракт с Минаем до завершения сезона 2021/22.
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