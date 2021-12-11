"У Кримінальному кодексі України є статті "Угроза чи насильство щодо журналіста" (345-1) та "Посягання на життя журналіста" (348-1), але для судової перспективи кримінальної справи важливо, щоб загроза мала реальний характер. Визнаватиметься лише та загроза, яку сприйняв сам потерпілий як реальну небезпеку.

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У той же час, на опублікованих в інтернеті записах ми чуємо, як одна людина (Селезньов) принижує співрозмовника, зокрема погрозами, а другий (Сеньків) з нього фактично кепкує, не сприймаючи це серйозно.

Чесно кажучи, я не бачу підстав для того, щоб Селезньов поніс у результаті кримінальну відповідальність за свої дії, незалежно від того, що за заявою журналіста в поліції внесуть відомості до ЄРДР про скоєння кримінального правопорушення.

Футбольному загалу відомий бурхливий, а часом неврівноважений характер цього спортсмена. Але, на мій погляд, не в кращому світлі виглядає і його співрозмовник, який, очевидно, провокує футболіста, і все це в результаті переростає в дуже неприємну розмову, рівень пристойності якої явно залишає бажати кращого. Ця історія не прикрашає нікого: ні футболіста, який розуміє, що він відома людина у футбольному суспільстві і має вміти контролювати емоції, ні журналіста, спілкування якого в даній розмові має очевидні риси тролінгу.

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Як відомо, дзвінок Селезньова був викликаний попередніми висловлюваннями журналіста, які спортсмен вважав образливими та недостовірними, тому зазначу, що у таких ситуаціях спірні питання необхідно вирішувати у суді. Якщо людина вважає, що стосовно неї була опублікована недостовірна інформація, чим порушена її ділова репутація, честь та гідність, вона має діяти виключно правовим способом.

Тільки так можна не лише домогтися спростування, а й отримати відповідну грошову компенсацію. І не потрібно жодних дзвінків та телефонних образ, які можуть бути оцінені у тому числі як загроза фізичної розправи. Упевнений, що у цій справі жодних кримінальних санкцій не буде. Депутатське звернення, звичайно, здатне звернути додаткову увагу до цієї історії, але суті це не змінює", – наводить слова Скоропашкіна meta-ratings.

Нагадаємо, у мережі з'явився аудіозапис, на якому Євген Селезньов погрожує фізично поквитатись із журналістом Андрієм Сеньківим за його висловлювання.

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