Мілевський – росіянам: "На*уй звідси, клоуни! Ви, б*я, нелюди"
3 квітня 08:29 - Читать на русском
Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський послав окупантів услід за російським кораблем.
"Всі тут стоятимуть до кінця. На*уй звідси, клоуни! Ви, б*я, нелюди. 400-600-1000 днів, х*р там!" – звернувся Мілевський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram до окупантів.
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Нагадаємо, Україна протистоїть російській навалі вже 404 дні. 38-річний Артем Мілевський завершив кар'єру у 2021 році.
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