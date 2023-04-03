Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський послав окупантів услід за російським кораблем.

"Всі тут стоятимуть до кінця. На*уй звідси, клоуни! Ви, б*я, нелюди. 400-600-1000 днів, х*р там!" – звернувся Мілевський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram до окупантів.

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Нагадаємо, Україна протистоїть російській навалі вже 404 дні. 38-річний Артем Мілевський завершив кар'єру у 2021 році.

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