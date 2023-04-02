Під час матчу чемпіонату Молдови між Зімбру та Шерифом вболівальники господарів вирішили провести політінформацію для суперників і затятих прихильників Росії.

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Фанати кишинівського клубу розвісили на трибунах величезні банери. На першому було написано: "Русскій мір" приносить сльози, кров та жахіття тим, хто сліпий". На другому: "Молдова 1992, Грузія 1992/2008, Україна 2014/2022".

Нагадаємо, Шериф базується у Тирасполі – столиці самопроголошеної невизнаної держави Придністровської Молдавської Республіки (створеної руками Росії).

До слова, поєдинок між Зімбру і Шерифом завершився перемогою гостей з рахунком 0:2. За Зімбру весь матч відіграв український півзахисник Денис Дедечко, натомість екс-голкіпер збірної України Максим Коваль залишився у запасі Шерифа.

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