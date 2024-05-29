Остап Маркевич, асистент Мирона Маркевича у Карпатах, розповів про свої подальші плани.

– Остапе Мироновичу, ви виїхали за кордон і з середини травня фактично не працюєте в Карпатах. Це правда?

– Мене не було на грі з Лівим Берегом та Інгульцем. На цю мить перебуваю в Іспанії, тому що мені потрібно розв'язати питання з іспанською резиденцією, яку я продовжую. Для отримання документів необхідна моя фізична присутність.

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З 2015 року я і моя сім’я живемо в Іспанії, мій син вчиться в іспанській школі, та й взагалі багато юридичних аспектів вимагає моєї присутності тут.

– Як ви виїхали з України?

– Я вже не раз виїжджав і повертався в Україну у встановлений законодавчим порядком спосіб. Найближчим часом планую повернення в Україну.

– То ви залишаєтесь у Карпатах чи ні?

– З нового сезону мене вже не буде у тренерському штабі Карпат. Хоча, можливо, залишуся у структурі клубу.

– Чому?

– На прохання батька допомогти йому в Карпатах в мене не було шансів відмовитись. Ми виконали завдання – Карпати вийшли в УПЛ. Я допоміг батькові і своєму рідному клубу, а далі в мене своя дорога. Хотів би продовжити власну кар'єру головного тренера.

– Чи є у вас вже пропозиції?

– Я спілкуюсь з українськими та закордонними клубами.

– А Мирон Богданович залишається у Карпатах?

– Так.

– Хто посяде ваше місце у Карпатах?

– Думаю, залишаться ті тренери, які є в клубі. У структурі Карпат вистачає кваліфікованих фахівців, – розповів Маркевич-молодший у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Карпати завоювали срібло Першої ліги і наступний чемпіонат розпочнуть в УПЛ.

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