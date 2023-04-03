Милевский – россиянам: "На*уй отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди"
3 апреля 08:29 - Читати українською
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский послал оккупантов вслед за российским кораблем.
"Все здесь будут стоять до конца. На*уй отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней, х*р там!" – обратился Милевский на своей странице в социальной сети Instagram к оккупантам.
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Напомним, Украина противостоит российскому нашествию уже 404 дня. 38-летний Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году.
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