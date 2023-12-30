"Чи зустрічав Ігоря Михайловича в казино? Розповім історію. Був таким ресторан "Корона" раніше в нульових. Пам’ятаю, ми з Алієвим прийшли після тренування поїсти. А там було казино "Корона-club" недалеко біля бару. І ми зайшли поїсти, було пізно. А Михайлович там поруч жив.

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Коротше, ми їмо-їмо, щось там по пивку. І заходить Михайлович в казино. А ми там за столиком сиділи. Я такий: "Що робимо?" І ми моментально під стіл, щоб нас ніхто не побачив. Швидко розрахувалися і вибігли звідти. Це було дуже давно, нам було ще, можливо, по 17-18 років. Може він нас тоді ще не впізнав би", – розповів Мілевський під час стріму на Twitch.

Нагадаємо, за свою футбольну кар'єру Артем Мілевський виступав за київське Динамо, кольори якого захищав з 2002 по 2013 рік. Також форвард пограв за низку закордонних клубів, а кар'єру закінчив у Минаї.

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