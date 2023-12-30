"Встречал ли Игоря Михайловича в казино? Расскажу историю. Был такой ресторан "Корона" раньше в нулевых. Помню, мы с Алиевым пришли после тренировки поесть. А там было казино "Корона-club" недалеко возле бара. И мы зашли поесть, было поздно. А Михайлович там рядом жил.

"В казино оставил около 3 млн долларов": Алиев откровенно рассказал о своем самом большом выигрыше

Короче, мы едим-едим, что-то там по пивку. И заходит Михайлович в казино. А мы там за столиком сидели. Я такой: "Что делаем?" И мы моментально под стол, чтобы нас никто не увидел. Быстро рассчитались и выбежали оттуда. Это было очень давно, нам было еще, возможно, по 17-18 лет. Может он нас тогда еще не узнал бы", – рассказал Милевский во время стрима на Twitch.

Напомним, за свою футбольную карьеру Артем Милевский выступал за киевское Динамо, цвета которого защищал с 2002 по 2013 год. Также форвард поиграл за ряд зарубежных клубов, а карьеру закончил в Минае.

Топ-5 украинских футболистов, на карьеру которых повлиял алкоголь