"По-перше, мої слова були вирвані з контексту величезним заголовком. Неймовірно великим. На цьому акцентується увага. По-друге, коли я спілкувався з тією людиною, вона погано говорила англійською. Розмовляв з нею якось і хорватською, i англійською.

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Коли мене запитали про те, де зараз Мілевський, я сказав, що не володію такою інформацією. Знаю, що був у Києві, а де зараз – не знаю. Сказав, що має білоруське коріння, і тому сумніваюся, що зараз Мілевський у Білорусі, бо там мобілізація. Про те, що він росіянин, я точно не говорив. Може, я десь не побачив це в хорватській статті, але тут нормально пам'ятають Артема і добре про нього відгукуються. Тут Хайдук – це щось подібне до релігії. Кожен, хто там грав, завжди користується пошаною та повагою.

Хочу ще раз наголосити, що слова "російське коріння" я не говорив. Сказав слово "білоруське". Мені було трохи неприємно, коли мені надіслали цю статтю з таким кричущим заголовком. Я ж нікого не хотів образити. Тим більше, що в наш час ті слова, які там були написані, це звучить як образа. Як можна назвати людину "російською", якщо я знаю Артема. Нехай не особисто, але як футболіста. Ми перетиналися з ним на футбольних полях. Це був хороший гравець Динамо та національної збірної. Знаю, що він родом із Мінська. У нього там ніби живе сестра.

Сказати, що Мілевський "росіянин"... Це, мабуть, треба бути під чимось. Тому думаю, що в Хорватії вийшло непорозуміння, а у нас просто люблять клікабельні заголовки. Це були труднощі перекладу. Я говорив про Білорусь, а не про Росію", – сказав Литовка у коментарі Динамоманії.

Нагадаємо, хорватське видання Slobodna Dalmacija так подало висловлювання Литовки про екс-форварда збірної України: "Артем Мілевський був дуже хорошим гравцем, винятковим талантом. Ніхто не знає, де він. Наскільки я чув, він десь переховується від війни через своє російське коріння. Здається, я навіть один раз відбив його пенальті".

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