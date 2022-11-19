"Во-первых, мои слова были вырваны из контекста огромным заголовком. Невероятно большим. На этом акцентируется внимание. Во-вторых, когда я общался с тем человеком, он плохо говорил по-английски. Разговаривал с ним и на хорватском, и на английском.

"Возвращаться домой не вариант – там все еще опасно": украинский легионер – о дальнейшей карьере в Европе

Когда меня спросили о том, где сейчас Милевский, я сказал, что не владею такой информацией. Знаю, что был в Киеве, а где сейчас – не знаю. Сказал, что имеет белорусские корни, и потому сомневаюсь, что сейчас Милевский в Беларуси, потому что там мобилизация. О том, что он россиянин, я точно не говорил. Может, я где-то не увидел это в хорватской статье, но здесь хорошоо помнят Артема и хорошо отзываются о нем. Здесь Хайдук – это нечто вроде религии. Каждый, кто там играл, всегда пользуется уважением.

Хочу еще раз подчеркнуть, что слова "русские корни" я не говорил. Сказал слово "белорусские". Мне было немного неприятно, когда мне послали эту статью с таким вопиющим заголовком. Я ведь никого не хотел обидеть. Тем более что в наше время те слова, которые там были написаны, это звучит как оскорбление. Как можно назвать человека "русским", если я знаю Артема. Пусть не лично, но как футболист. Мы пересекались с ним на футбольных полях. Это был хороший игрок Динамо и сборной. Знаю, что он родом из Минска. У него там вроде бы живет сестра.

Сказать, что Милевский "русский"... Это, пожалуй, нужно быть под чем-то. Поэтому думаю, что в Хорватии получилось недоразумение, а у нас просто любят кликабельные заголовки. Это были трудности перевода. Я говорил о Беларуси, а не о России", – сказал Литовка в комментарии Динамомании.

Напомним, хорватское издание Slobodna Dalmacija так подало высказывания Литовки об экс-форварде сборной Украины: "Артем Милевский был очень хорошим игроком, исключительным талантом. Никто не знает, где он. Насколько я слышал, он где-то скрывается от войны из-за своих русских корней. Кажется, я даже однажды отразил его пенальти".

Руки зв'язані, на голові чорний мішок, а росіяни допитують і б'ють: журналіста з Херсона катували 28 діб