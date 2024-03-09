"Мудрик пришел в Челси, у него 10-й номер. Он перешел за 80 миллионов. Это колоссальное давление. Это хорошо, что у него сейчас команда, где находятся молодые ребята и молодой тренер. Но если бы он попал в команду, где был Лэмпард, Дрогба, кого там только не было, например, при Моуринью – его бы просто посадили там, он бы ничего не смог.

"У клуба не останется выбора": легенда АПЛ назвал условие, при котором Челси продаст Мудрика в Арсенал

Сейчас у него, слава Богу, все молодые. Ему надо играть благодаря его сильным сторонам. Как он играл в Шахтере, как он играет в сборной? Он мяч получил, между ним один футболист и он. Я делал бы как – просто бросай мяч в любую сторону и беги. Когда он начинает что-то придумывать, у него не получается.

Мне всегда говорили все тренеры, Сёмин говорил: "Что у тебя сильное? Ты бежишь? Ты не бежишь. Ты хорошо мяч корпусом прикрываешь? Да. Ты можешь отдать передачу? На этом играй. У тебя удар из-за пределов штрафной есть? Нет. Значит, лучше отдай кому-то. Алиев рядом – отдай ему, он пробьет".

И вот так он должен играть. Он знает свои сильные стороны, он должен их еще дальше развивать. Думаю, все мы хотим, чтобы Мудрик в Челси заиграл и был на ведущих ролях. Ему нужно много работать. Давление не такое, как было у Цыганкова и Довбика – когда пацаны пришли, никто от них не ожидал, что такое будет, что они устраивают каждый тур.

Мудрик пришел в Челси – все уже ожидают, типа, 10-й номер. 10-й номер – это, извини меня... Тотти в Роме был, известные люди, легенды вообще. С этим давлением очень тяжело жить, когда идет хейт на тебя. Я знаю, что такое хейт. Я всю жизнь прожил с этим хейтом. Чем быстрее он это поймет, тем быстрее у него может что-то получиться", – поделился Милевский на YouTube-канале ВОЛОШИН.

Шовковский заменой привез пенальти, Милевского выбисила игра Динамо – чем Верес удивил киевлян