Колишній захисник Арсеналу Вільям Галлас розповів, за якої умови Челсі продасть українського вінгера Михайла Мудрика в стан "канонірів".

"Якщо Арсенал досі бажає отримати Мудрика і запропонує хорошу суму, у Челсі не залишиться вибору – "синім" доведеться продавати футболіста через фінансові проблемами.

Ідеальний сценарій для Мудрика – Челсі вже вибрав нового тренера на випадок, якщо доведеться звільнити Почеттіно

Незрозуміло, яким чином Челсі опинився в такій ситуації. Клубу необхідно серйозно подумати, як вирішити проблеми, інакше на вболівальників чекатимуть нові розчарування", – наводить слова Галласа football.london, посилаючись на Lord Ping.

Мудрик перейшов у Челсі з Шахтаря в січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 млн євро + бонуси. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2031 року. Раніше повідомлялося, що Михайло розплакався, коли дізнався, що донецький клуб вирішив продати його в Челсі, а не в Арсенал.

Син Шевченка нарозхват, Мудрика кинули на Волинь, брат-близнюк створив великі проблеми Зінченку – вони вразили Англію