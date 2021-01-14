"Провели з Кобіним два дні в Ужгороді. Дуже приємне враження залишив. Будучи футболістами, ми один одного поважали, але близько ніколи не спілкувалися. Він розповів свої цілі, він дуже багато перейняв від Луческу в розмові. Великі цікаві ідеї, амбіції, мені це дуже сподобалося.

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Звичайно, керівництво прийняло мене дуже дружелюбно. Просто фантастика. Я радий, що залишилися такі люди, з якими будемо досягати нових цілей. Коли вперше почув про Минай? Я за всім стежу. Коли був в Білорусі, бачив, що команда постійно прогресує. Все вищий і вищий рівень, переходить з однієї ліги в іншу.

У минулому сезоні, коли вже в Динамо Брест був Хачеріді, вже стежили разом. Говорив, який заміс був у Першій лізі, у 7 команд було однаково очок. Стежив. Знав, що Кожанов тут, старі наші друзі Шиндер і Каніболоцький. Ще молоді хлопці, хороші. Цікаво буде зустрітися зі старими суперниками на полі, з молодими познайомитися", – поділився Мілевський у шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, ветеран офіційно став гравцем Миная 24 грудня. Контракт розрахований на півтора року.

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