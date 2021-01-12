"Приїхав я 10 січня. 11-го ми зібралися, мене розмістили в готелі, називається "Зідан", Зінедін Зідан. Тут буду перебувати 10 днів. Ми стартанули вчора з 8 кілометрів, вранці було медобстеження – все в порядку.

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Бігали по бігових доріжках "Авангарда" (стадіон – прим.). Думав, буде трохи легше, але Василь Васильович (Кобін – прим.) відразу взявся готуватися серйозно. У мене, як зазвичай 12 січня (день народження Артема – прим.), – початок зборів, два тренування в день. Увечері вже буде тренування з м'ячами. Звикаю, знайомлюся. Цікавий колектив, хороші хлопці. Думаю, скоро станемо ще дружнішими.

Що побажав би собі 18-річному? Напевно, здоров'я. Коли біжиш, вже не так легко. Біжу, пихчу. Все виконую, але це набагато складніше, ніж 18-річним хлопцям, які зараз на перегляді. Вони біжать, навіть не відчувають. Якби було здоров'я як у 18-річного... Але життя йде, не стоїть на місці. Тим цікавіше", – сказав Мілевський у коментарі програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, Мілевський офіційно став гравцем Миная 24 грудня. Контракт розрахований на півтора року.

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