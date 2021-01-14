"Провели с Кобиным два дня в Ужгороде. Очень приятное впечатление оставил. Будучи футболистами, мы друг друга уважали, но близко никогда не общались. Он заявил свои цели, он очень много перенял от Луческу в разговоре. Большие, интересные идеи, амбиции, мне это очень понравилось.

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Конечно, руководство приняло меня очень дружелюбно. Просто фантастика. Я рад, что остались такие люди, с которыми будем достигать новых целей. Когда впервые услышал о Минае? Я все же слежу. Когда был в Беларуси, видел, что команда постоянно прогрессирует. Все выше и выше уровень, переходит из одной лиги в другую.

В прошлом сезоне, когда в Динамо Брест был Хачериди, уже следили вместе. Говорил, какой замес был в Первой лиге, в 7 команд было одинаково очков. Следил. Знал, что Кожанов здесь, старые наши друзья Антон Шиндер и Каниболоцкий. Еще молодые ребята хорошие. Интересно будет встретиться со старыми противниками на поле, с молодыми познакомиться", – поделился Милевский в шоу ТаТоТаке.

Напомним, ветеран официально стал игроком Миная 24 декабря. Контракт рассчитан на полтора года.

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