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Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонату

20:53 450 Читать на русском
Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонату
Динамо Брест – БАТЕ / Фото ФК Динамо Брест

Відбувся центральний поєдинок 10-го туру чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 10-й тур

Динамо Брест – БАТЕ – 1:3

Голи: Мілевський, 40 – Драгун, 31, Нехайчик, 73, Мілич, 80

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Гості першими святкували взяття воріт, вже на 31-й хвилині влучним ударом відзначився Драгун. Але ще до перерви Артем Мілевський зіпсував настрій гравцям БАТЕ, екс-форвард збірної України зрівняв рахунок.

У другому таймі динамівці не змогли втримати натиск БАТЕ і пропустили ще двічі, що і зафіксувало впевнену перемогу гостей.

БАТЕ зумів закріпитись на вершині турнірної таблиці, маючи в активі 22 очки, Динамо Брест втратило одну позицію і тепер посідає 8-му сходинку.

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