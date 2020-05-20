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Милевский голом не спас Динамо Брест от поражения в матче против лидера чемпионата

20:53 80 Читати українською
Милевский голом не спас Динамо Брест от поражения в матче против лидера чемпионата
Динамо Брест – БАТЭ / Фото ФК Динамо Брест

Состоялся центральный поединок 10-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 10-й тур

Динамо Брест – БАТЭ – 1:3

Голы: Милевский, 40 – Драгун, 31 Нехайчик, 73, Милич, 80

Милевский сообщил о скором возвращении в Киев

Гости первыми праздновали взятие ворот, уже на 31-й минуте точным ударом отметился Драгун. Но еще до перерыва Артем Милевский испортил настроение игрокам БАТЭ, экс-форвард сборной Украины сравнял счет.

Во втором тайме динамовцы не смогли удержать натиск БАТЭ и пропустили еще дважды, что и зафиксировал уверенную победу гостей.

БАТЭ сумел закрепиться на вершине турнирной таблицы, имея в активе 22 очка, Динамо Брест потерял одну позицию и теперь занимает 8-ю строчку.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест БАТЭ БАТЭ Беларусь Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский
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