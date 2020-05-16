Мілевський сповістив про близьке повернення до Києва

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський анонсував повернення до столиці. Щоправда, без конкретних термінів.

"Думаю вже про те, що буде далі. У мене з Динамо контракт до грудня. Що буде тут, як буде надалі, продовжать мене або не продовжать ще на рік – буду розмовляти найближчим часом.

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Через 4-6 місяців буду розмовляти. Якщо будуть сили, може, варто ще рік-півтора пограти. Але все ж, здається, потрібно буде повертатися до Києва. Навіть по роботі, по YouTube-каналу. Там багато підв'язок, багато людей, з якими можна працювати.

Найімовірніше, повертатимусь до Києва, хоча я народився в Мінську і зараз дуже добре почуваюсь у Бресті. Але, напевне, проводжу останні роки, що залишилися в футболі", – розповів нападник в ефірі YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, що Артем Мілевський є вихованцем київського Динамо та провів у складі "біло-синіх" 11 сезонів. У його активі 4 чемпіонських титули з киянами та звання найкращого бомбардира УПЛ у сезоні 2009/10.