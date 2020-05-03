Корисні дії Мілевського та Нойка у відеоогляді матчу Белшина – Динамо Брест – 0:3

Вашій увазі відеоогляд матчу 7-го туру чемпіонату Білорусі Белшина – Динамо Брест.

Чемпіонат Білорусі, 7 тур

Белшина – Динамо Брест – 0:3

Голи: Ясюкевич, 12 (авт), Гордейчук, 52, Лаптєв, 63

Динамо Брест з Мілевським і Нойком розгромило Белшину – обидва українці взяли участь у голах

Вже на 12-й хвилині гості вийшли вперед завдяки навісу українського хавбека Олександра Нойка, після якого м'яч зрикошетив у ворота від гравця Белшини.

Після перерви Динамо ще двічі відзначилось у воротах господарів, до одного з голів також долучився екс-форвард збірної України Артем Мілевський.

Після 7-ми турів Брест перебуває на 9-й сходинці, Белшина замикає турнірну таблицю з двома очками.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи