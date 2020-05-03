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Корисні дії Мілевського та Нойка у відеоогляді матчу Белшина – Динамо Брест – 0:3

3 травня 18:38 960 Читать на русском
Корисні дії Мілевського та Нойка у відеоогляді матчу Белшина – Динамо Брест – 0:3
Динамо Брест / Фото pressball.by

Вашій увазі відеоогляд матчу 7-го туру чемпіонату Білорусі Белшина – Динамо Брест.

Чемпіонат Білорусі, 7 тур

Белшина – Динамо Брест – 0:3

Голи: Ясюкевич, 12 (авт), Гордейчук, 52, Лаптєв, 63

Динамо Брест з Мілевським і Нойком розгромило Белшину – обидва українці взяли участь у голах

Вже на 12-й хвилині гості вийшли вперед завдяки навісу українського хавбека Олександра Нойка, після якого м'яч зрикошетив у ворота від гравця Белшини.

Після перерви Динамо ще двічі відзначилось у воротах господарів, до одного з голів також долучився екс-форвард збірної України Артем Мілевський.

Після 7-ми турів Брест перебуває на 9-й сходинці, Белшина замикає турнірну таблицю з двома очками.

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Теги
Відеоновини Світ Білорусь Українці за кордоном Белшина Олександр Нойок Олександр Нойок Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Брест Динамо Брест
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