Динамо Брест з Мілевським і Нойком розгромило Белшину – обидва українці взяли участь у голах

Брестське Динамо на виїзді обіграло Белшину в рамках 7-го туру чемпіонату Білорусі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 7 тур

Белшина – Динамо Брест – 0:3

Голи: Ясюкевич, 12 (авт), Гордейчук, 52, Лаптєв, 63

Динамо Брест планує оскаржити дискваліфікацію Хачеріді

Поки Євген Хачеріді продовжує відбувати дискваліфікацію, два інших українські легіонери регулярно продовжують грати за Динамо. У матчі проти Белшини Мілевський та Нойок з'явилися на полі у стартовому складі і допомогли своїй команді перервати триматчеву програшну серію у всіх турнірах.

Відкрити рахунок вдалося вже на 12 хвилині за базпосередньою участю Нойка. Олександр виконав навіс у штрафний, де після рикошету м'яч у власні ворота зрізав Ясюкевич. Гості подвоїли свою перевагу на початку другої половини – результативну атаку допоміг розігнати Мілевський. За 10 хвилин пысля того Лаптєв скористався помилкою голкіпера господарів і оформив розгром.

Завдяки цій перемозі Динамо Брест набрало 10 очок та здійснило ривок з 14-го та 7-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Булорусі.

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