"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры – будет мучиться, как и весь Минай.

Федорчук: Милевский не будет в Минае тепловозом – главное, чтобы он не стал там вагоном-рестораном

Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться", – написал Леоненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"