"Милевский будет мучиться, как и весь Минай": Леоненко нарисовал печальные перспективы экс-форварду сборной Украины
Бывший нападающий Динамо, а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал переход Артема Милевского в закарпатскую команду.
"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры – будет мучиться, как и весь Минай.
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Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться", – написал Леоненко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.
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