"Запрошення Мілевського в Минай більше допоможе клубу в плані іміджу, ніж самій команді. Аби привернути до себе увагу, в невеликому клубі повинен бути або неоднозначний президент (як, наприклад, в Русі або Інгульці), або наставник з ім’ям (Василю Кобіну при всій до нього повазі, до цього ще далеко), або відомий гравець. Ось Минай і обрав третій варіант, як той же Колос. Хоча я не думаю, що Селезньов чогось додав ковалівському колективу. Пенальті і без нього можна було знайти, кому пробити...

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Не в образу Мілевському, але через вік Артем не зможе дати Минаю якийсь поштовх до вищих результатів. За подібним прикладом далеко ходити не потрібно. Можна згадати піар-хід Львова, коли клуб у 2008 році підписав Владислава Ващука, але авторитетний захисник пробув там всього кілька місяців.

Минай не заявляє про свої амбіції поборотися за єврокубкову зону, а залишитися в УПЛ їм, думаю, і так буде під силу. Запрошення Мілевського ще раз підтверджує той факт, що футбол вже давно перетворився на шоу. Під час карантину я дивився чемпіонат Білорусі, але більше трьох турів не витримав. Їхня Вища ліга не зрівняється навіть з українською Першою лігою. Дуже похмуре видовище. І футболіст з цього чемпіонату прийшов підняти якість гри у вітчизняній Прем’єр-лізі? Парадокс.

Знову ж таки, з точки зору піару, такий хід дасть свої плоди Минаю. Так, я не виключаю, що в окремих іграх Артем Мілевський може виблискувати, але якщо брати глобально, то колишній нападник збірної України вже не стане тепловозом команди. Головне, щоб гравець не став вагоном-рестораном", – сказав Федорчук у коментарі виданню "РБ".

Нагадаємо, Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.

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