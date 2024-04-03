"Влітку 2013-го дружина (і за сумісництвом агент, – прим.) запропонувала полетіти до Росії і просто познайомитись.

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Я був проти – у 2009-му році я грав в Україні, у Карпатах, і в мене залишилися негативні спогади: там усі були дуже токсично налаштовані щодо іноземців.

Переживав, що в Росії буде те саме. Я та моя дружина пов'язуємо майбутнє нашої родини саме з цією країною. Тому ми вирішили отримати російські паспорти. Ми отримували паспорти РФ у дуже тяжкий час", – сказав Кашчелан у коментарі Sport24.

Нагадаємо, у Карпати чорногорський легіонер прийшов у серпні 2009-го, підписавши трирічний контракт. В УПЛ дебютував 30 серпня 2009 року у матчі проти Оболоні (5:0). Загалом провів за "левів" 4 матчі у всіх турнірах, без результативних дій.

У січні 2010-го покинув Карпати у статусі вільного агента, перейшовши у польську Ягеллонію. У Росії виступав з 2013 року і встиг пограти за Балтику, Тосно, тульський Арсенал і Тамбов. За його плечима 25 поєдинків у складі збірної Чорногорії.

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