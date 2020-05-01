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Мілевський – про кубковий матч з Шахтарем: Не дивився другий тайм – поки помився, вже 2:3 горимо

1 травня 08:56 803 Читать на русском
Мілевський – про кубковий матч з Шахтарем: Не дивився другий тайм – поки помився, вже 2:3 горимо
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Український легіонер брестського Динамо Артем Мілевський висловився щодо важливості кубкового турніру.

"Цікаво вийшло. Чесно, я навіть не дивився другий тайм, тому що був у роздягальні. Поки помився, вже 2:3 горимо. Звичайно ж, чекаю фінал. Це найголовніше на сьогодні.

Вернидуб ледь не вибив Мілевського і Ко з Кубка Білорусі у відеоогляді матчу Шахтар Солігорськ – Динамо Брест

Чемпіонат довгий. Думаю, виправимо там своє становище. БАТЕ "закрило" Славію, тож будемо готуватися до фіналу Кубка", – сказав Мілевський у програмі "Панорама".

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка країни Динамо Брест поступилось солігорському Шахтарю з рахунком 2:4 і зі скрипом пройшло у фінал. До слова, після першого тайму чемпіон Білорусі вигравав 2:0. Після заміни Мілевського на 54-й хвилині команда протягом 16 хвилин пропустила чотири голи і була близькою до того, аби пропустити п'ятий. Команді Вернидуба банально не вистачило часу, аби дотиснути суперника.

Вернидуб створив божевільний камбек, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі – 4 голи за 16 хвилин після заміни Мілевського

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