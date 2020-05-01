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Милевский – о кубковом матче с Шахтером: Не смотрел второй тайм – пока помылся, уже 2:3 горим

08:56 66 Читати українською
Милевский – о кубковом матче с Шахтером: Не смотрел второй тайм – пока помылся, уже 2:3 горим
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Украинский легионер брестского Динамо Артем Милевский высказался о важности кубкового турнира.

"Интересно получилось. Честно, я даже не смотрел второй тайм, потому что был в раздевалке. Пока помылся, уже 2:3 горим. Конечно же, жду финал. Это самое главное на сегодня.

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Чемпионат длинный. Думаю, исправим там свое положение. БАТЭ "закрыло" Славию, поэтому будем готовиться к финалу Кубка", – сказал Милевский в программе "Панорама".

Напомним, в матче 1/2 финала Кубка страны Динамо Брест уступило солигорскому Шахтеру со счетом 2:4 и со скрипом прошло в финал. К слову, после первого тайма чемпион Беларуси выигрывал 2:0. После замены Милевского на 54-й минуте команда в течение 16 минут пропустила четыре гола и была близка к тому, чтобы пропустить пятый. Команде Вернидуба банально не хватило времени, чтобы дожать соперника.

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Теги
Легионерский хлеб Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Динамо Брест Динамо Брест
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