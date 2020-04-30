Вернидуб ледь не вибив Мілевського і Ко з Кубка Білорусі у відеоогляді матчу Шахтар Солігорськ – Динамо Брест

У матчі-відповіді Динамо Брест на виїзді поступився солігорському Шахтарю (2:4). Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Кубок Білорусі, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Шахтар Солігорськ – Динамо Брест – 4:2 (за сумою двох матчів – 4:4)

Голи: Івановіч, 58, Лисакович, 60, 66 (пен), Підстрелов, 74 – Савицький, 19, Гордійчук, 38

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Гості ще до перерви забили двічі, зробивши рахунок за сумою двох матчів 4:0. Сергій Ковальчук вирішив, що справу зроблено і на початку другого тайму дав відпочити єдиному українцю у складі чемпіона Білорусі – Артему Мілевському.

Саме після заміни команду Юрія Вернидуба "прорвало" – протягом 16 хвилин (!!!) їй вдалось майже неможливе: солігорці забили чотири голи. Лише дещиці везіння не вистачило їм, аби створити сенсацію і вибити Динамо з Кубка.

Фінал турніру заплановано на 24 травня – там команда Мілевського і Ко зустрінеться з переможцем пари БАТЕ – Славія.

Вернидуб створив божевільний камбек, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі – 4 голи за 16 хвилин після заміни Мілевського