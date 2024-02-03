"Звичайно, все тяжко. Поки що, напевно, дуже великі навантаження. Тренерський штаб на чолі з Шовковським знає, як підвести команду, щоб у них була гарна форма, коли розпочнеться чемпіонат, щоб вони були готові фізично та ментально.

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Я і з Ярмолою розмовляв, і з Буяльським – усім кажу, що весною починати треба дуже потужно. Там не буде розгойдування, треба боротися за золото. Треба з першого туру набирати обертів.

Шовковський знає та вміє, він не раз проходив такі самі збори. Чекатимемо і сподіватимемося. Зараз команда виглядає важко на зборах – це дуже великі навантаження. Вони бігають і все, що із цим пов'язано", – сказав Мілевський під час стріму на Twitch.

Нагадаємо, Динамо в рамках підготовки до другої частини сезону вже встигло провести 4 спаринги, в яких поступилось косовському Балкані (0:2), польській Легії (1:3) та болгарському Левскі (0:1) і здолало знекровлений Пахтакор (5:1).

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